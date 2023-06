Tuttosport: “Frattesi, accordo Inter-Sassuolo. Ma senza ok di Zhang rischia il Bremer bis”

L'Inter ha un'intesa di massima con il Sassuolo per Frattesi ma serve l'ok di Zhang a chiudere l'operazione senza aspettare le cessioni

Non è una novità che Davide Frattesi sia uno degli obiettivi più caldi per l'Inter: il club nerazzurro, però, non può chiudere l'affare con il Sassuolo senza prima vendere qualcuno.