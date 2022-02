Frattesi, l’Inter c’è. “Costa 25 mln? Così i nerazzurri puntano ad abbassare il prezzo”

Davide Frattesi è uno degli obiettivi principali dell'Inter per l'estate: col Sassuolo, la trattativa procede

Il mercato si è chiuso da cinque giorni ma si inizia già ad intavolare qualche trattativa per giugno. Sembra essere questo il caso dell'Inter che si sta muovendo in anticipo per Frattesi. "Come noto, la società nerazzurra sta trattando da qualche settimana col Sassuolo per Davide Frattesi", spiega Tuttosport che poi chiarisce la strategia dei nerazzurri: "Ausilio e il suo vice Baccin lo seguono dalle annate in B con Ascoli, Empoli e Monza; Marotta ne sta parlando con l’amico Carnevali , ad del Sassuolo, che ha confermato i movimenti nerazzurri. Frattesi, considerato l'ideale alter ego di Barella e Calhanoglu, ha già un valore di 20-25 milioni, cifra che l’Inter confida di abbattere con l’inserimento di qualche contropartita"