Trafiletto dedicato a Frattesi sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 14 giugno 2023

"Frattesi: avanti Juve!". Recita così il titolo del trafiletto dedicato a Frattesi sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 14 giugno 2023. "Altro vertice col Sassuolo per il talento azzurro: aspettando Rabiot, Allegri incontra il ds Manna. Si delineano le strategie per il nuovo centrocampo", si legge". La copertina è dedicata al funerale di Berlusconi.