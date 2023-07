CdS – Frattesi mai considerato un predestinato: Inter e Nazionale frutto del lavoro

Frattesi a 7 anni faceva parte del settore giovanile della Lazio, ma a 15 anni, da capitano e numero 10 dei Giovanissimi Nazionali, cambia sponda del Tevere e firma per la Roma. Non si può dire che sia stato "tagliato" dalla Lazio ma poco ci manca. Sulla carta era svincolato. Nel primo anno a Trigoria, tra l'altro con Scamacca che aveva fatto lo stesso salto dai biancocelesti ai giallorossi, diventa un perno delle giovanili e in poco tempo compie il salto in Primavera da sottoetà (17 anni), dove gioca e segna sotto la guida di Alberto De Rossi. Sotto la guida del guru degli allenatori del vivaio e papà di Daniele vince la Coppa Italia Primavera battendo nella doppia finale la Virtus Entella di Nicolò Zaniolo. Ma non esordirà mai all'Olimpico perché viene ceduto al Sassuolo (insieme a Marchizza) in cambio di 5 milioni. In prospettiva un affare.