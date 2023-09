CdS – Personalità, coraggio, senso della porta: Frattesi, messaggio per Inzaghi

Il grnade protagonista del successo dell'Italia contro l'Ucraina è senza ombra di dubbio Davide Frattesi: il centrocampista dell'Inter ha realizzato una doppietta, risultando il migliore in campo. Un segnale anche in chiave Inter, come scrive il Corriere dello Sport: "La vera scossa è arrivata dal centrocampo, perché Frattesi è l'attaccante aggiunto, il centravanti invisibile che si era scatenato in Nations a giugno. Un messaggio per Inzaghi, ancora restio a concedergli spazio.