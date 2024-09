«Dobbiamo tutti dimostrare al mister di poter scendere in campo. Sono contento per il gol, dispiace per la sconfitta. Dopo un filotto positivo siamo caduti a Roma e qui in casa. Spiace anche perché c'era una bella atmosfera. Ora bisogna pensare al Lecce. Il gol da subentrato? Lavoro per questo, mi sono messo a disposizione, ho lottato fino alla fine. C'è rammarico per la sconfitta. Dobbiamo essere concentrati e pensare partita dopo partita. Sono arrivate due sconfitte contro due squadre forti. Non siamo fortissimi ora, non eravamo scarsi lo scorso anno», ha assicurato il giocatore dell'Udinese.