Marocchi: “Inter spenta nel derby, si è fatta prendere a schiaffi: non trovo una spiegazione”

In studio a Sky Sport, l’ex giocatore Giancarlo Marocchi è tornato sul ko dell'Inter nel derby: ecco le sue parole

In studio a Sky Sport, l’ex giocatore Giancarlo Marocchi è tornato sul ko dell'Inter nel derby. Ecco le sue parole dopo la vittoria per 3-2 contro l'Udinese :

“Cos'è successo quindi all’Inter nel derby? Non me lo spiego ancora io. L’Inter era spenta e si è fatta prendere a schiaffi, non trovo davvero una spiegazione io. Fosse stata una partita con un'altra squadra, ma era un derby...", ha detto Marocchi dopo il ritorno alla vittoria dei nerazzurri a Udine.