Frattesi, la Roma prova il sorpasso: contatti con il Sassuolo, ma l’Inter…

Il centrocampista classe '99 è finito nel mirino di tutti i principali club italiani: si muovono i giallorossi

Davide Frattesi è uno dei principali obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima stagione: il centrocampista del Sassuolo si sta imponendo come uno dei migliori prospetti del calcio italiano, e i nerazzurri intendono portarlo a Milano per rinforzare la batteria di mediani a disposizione di Inzaghi. La concorrenza, però, non manca di certo: secondo calciomercato.com, alla lista di pretendenti si sarebbe aggiunta la Roma, club nel quale il talentuoso classe '99 è cresciuto. I giallorossi, che godono anche del 30% sulla futura cessione di Frattesi, stanno facendo pressione sul club emiliano, forti dei buoni rapporti tra le due società e con l'agente del centrocampista, Beppe Riso.