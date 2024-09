In casa Inter è il momento delle prime riflessioni: la sconfitta nel derby ha evidenziato lo scarso stato di forma di alcuni elementi cardine della squadra, e i numerosi impegni che attendono i nerazzurri nel prossimo mese fra campionato e Champions League impongono un coinvolgimento ancor maggiore dei calciatori presenti in quella che viene definita da più parti come la rosa più completa e competitiva d'Italia. Nello specifico, i riflettori sono puntati sul centrocampo: Barella ha rimediato un infortunio che lo costringerà ai box per qualche settimana , Mkhitaryan non è ancora ai livelli delle scorse stagioni. E così Frattesi e Zielinski, fin qui impiegati poco o nulla da Inzaghi, stanno scaldando i motori, pronti a sfruttare al meglio le occasioni che ora inevitabilmente capiteranno.

Frattesi scalpita

Protagonista assoluto con la Nazionale (titolare e in gol sia contro la Francia che contro Israele in Nations League), Frattesi continua a faticare a trovare spazionel centrocampo dell'Inter. Ritenuto importantissimo da Inzaghi per la sua capacità di "spaccare" le partite, l'ex Sassuolo non ha nascosto la sua voglia di giocare di più, seppur senza mai dare segnali palesi di insoddisfazione con atteggiamenti e dichiarazioni fuori luogo. Ora, senza Barella, con ogni probabilità toccherà a lui ricoprire quella zona di campo: un'occasione da non sprecare, per dimostrare di saper sostituire degnamente il vice capitano.