Con Barella ai box, arriva una chance ghiotta per il centrocampista

Distrazione al retto femorale della coscia destra. È la diagnosi dell'infortunio di Nicolò Barella. Il centrocampista ha accusato un fastidio nel corso del derby e gli esami a cui è stato sottoposto ieri non lasciano dubbi. Una vera tegola per Simone Inzaghi che perderà il centrocampista per quasi un mese. La speranza di tornare a pieno regime dopo la prossima sosta, quando l’Inter riprenderà il 20 ottobre con la trasferta all’Olimpico contro la Roma. E allora spazio a Davide Frattesi che da tempo cerca di ritagliarsi maggiore spazio.