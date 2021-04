Fresi: “Futuro Conte? Fondamentale conosce i piani della società. Siamo sinceri…”

Intervistato da passionedelcalcio.it, Salvatore Fresi ha parlato anche dell'Inter

"Siamo sinceri questa squadra non è adatta per la Champions, perciò Conte vuole delle garanzie a riguardo. Ci vogliono innesti importanti, purtroppo il campionato italiano è di un livello medio basso e i risultati negativi delle italiane in Europa lo dimostrano, quest’anno la Roma fa da eccezione".