Fresi: “L’Inter ha buttato via lo scudetto. Credo vinca il Milan. Non vedo…”

Ai microfoni dell'Adnkronos, l'ex difensore dice la sua in merito alla corsa scudetto tra nerazzurri e rossoneri

"Da ex sono tifoso dell'Inter ma credo che il titolo quest'anno lo vinca il Milan. Deve fare 7 punti nelle ultime tre partite e penso proprio che li farà, non vedo particolari insidie nel calendario dei rossoneri". Lo dice all'Adnkronos l'ex difensore dell'Inter Salvatore Fresi in merito alla corsa scudetto tra nerazzurri e rossoneri, con quest'ultimi avanti di due punti a tre giornate dalla fine.