Inter, Frey: “Handanovic-Onana? Dev’esserci una gerarchia, l’alternanza può…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, ha commentato così l'alternanza tra Samir Handanovic e André Onana in casa nerazzurra: "L'alternanza può danneggiare i due portieri, inizialmente ci dev’essere una gerarchia. Poi può succedere altro, infortuni, squalifiche, ma quando c’è un’alternanza costante non ho mai visto grandi risultati. Nuovo Frey? Ho visto degli interventi di Meret, mi ricordava un po’ me nel modo di parare, esplosivo, istintivo. Poi non so dirti se ci sia un nuovo Frey o un nuovo Buffon".