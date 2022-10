Inter, GdS svela: “Ecco perché Handanovic rimane titolare in campionato”

“Sabato al Mapei Stadium lo sloveno si metterà di nuovo i guantoni e dirigerà la difesa dal campo. Lo scivolone con i giallorossi non ha minato le sue sicurezze né ha cancellato la considerazione che Inzaghi nutre nei suoi confronti: è stato il tecnico di Piacenza a dare il via libera al suo rinnovo, la scorsa primavera, e a confermarlo capitano. Certo non ha cambiato idea nell’arco di tre mesi. Ecco perché Handanovic rimane titolare in campionato. Nel lungo periodo è chiaro che Onana sia destinato a essere titolare indiscusso. Succederà magari solo la prossima stagione quando resta da vedere se ad Handanovic sarà rinnovato il contratto”, si legge.