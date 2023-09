Intervenuto a Radio Serie A, Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, ha commentato così il derby vinto dai nerazzurri per 5-1 contro il Milan

Intervenuto a Radio Serie A, Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, ha commentato così il derby vinto dai nerazzurri per 5-1 contro il Milan:

"Diciamo che i milanisti dopo il 6-0 non si misero nei miei panni, io ho ripreso le prese in giro. Credo che il Milan non debba parlare, nel 2023 ha perso tutti i derby. L'Inter ha dimostrato di essere superiore al Milan e sono contento. Nell'ultimo derby i nerazzurri hanno dominato la partita, essendo superiori dall'inizio alla fine".