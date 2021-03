Frey: “Per lo scudetto sono un grande tifoso dell’Inter. Mi auguro che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sebastian Frey ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Parma

"Non è finita, ci sono altre 2-3 squadre che non molleranno. La differenza rispetto all'anno scorso è che a questo punto l'Inter aveva fatto dei passi falsi.

"Sanchez? In questo momento ha due colossi davanti. Lukaku ora è uno degli attaccanti più forti del campionato e d’Europa ed intorno a lui c’è Lautaro che lo sta completando. Avere una riserva di lusso come Sanchez potrebbe fare la differenza perché nelle ultime partite avrà ancora energia nelle gambe da spendere quando invece agli altri servirà po’ di riposo. Lui è come un titolare, lo puoi usare in certi momenti chiave. Per questa Inter è un’arma in più".