Inter, i tre precedenti che sanno di scudetto: i ragazzi di Conte fanno sognare

Ora l'importante è mantenere la calma, abbassare la testa e non fermarsi, parafrasando una frase cara ad Antonio Conte. Perché alla fine del campionato mancano ancora 13 giornate. Troppe, per poter pensare che il traguardo sia vicino. La certezza, però, è che l'Inter è pronta e matura per arrivare fino in fondo. E i precedenti (tre) fanno sognare: come scrive il Corriere dello Sport, infatti, quando i nerazzurri si sono ritrovati a 59 punti dopo 25 giornate, hanno poi sempre vinto il tricolore. Scrive il quotidiano: