Nel suo intervento su Sportitalia, l'ex portiere dell'Inter Sebastien Frey ah commentato così il passaggio a Oaktree e le novità in casa nerazzurra: "Nonostante il cambio di proprietà, la nuova proprietà americana ha deciso di non cambiare all'interno di questa Inter, una dirigenza che sta funzionando con delle persone molto valide e molto competenti. Questo è stato molto importante, non scombussolare quello che era stato fatto fino ad adesso".