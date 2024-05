DIMARCO E L'ISTANTANEA SCUDETTO — Federico Dimarco ha realizzato un gol pazzesco da centrocampo nella gara d’andata contro il Frosinone. Rete che resterà per sempre nella memoria collettiva di tutti i tifosi interisti.

L'esterno nerazzurro in questa stagione si sta confermando un vero e proprio attaccante aggiunto: è uno dei soli tre difensori ad aver segnato almeno cinque gol e servito almeno cinque assist nei cinque grandi campionati europei in corso.

IL FILOTTO DI HAKAN — Hakan Çalhanoglu ha segnato 13 reti in questo campionato, tra cui il gol che ha sbloccato il match della gara d’andata contro il Frosinone. Il turco è diventata una certezza dal dischetto: ha realizzato tutti i 16 rigori calciati in Serie A, nessun giocatore ha registrato una striscia più lunga di rigori trasformati di fila in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2005/06), eguagliato il precedente record di Giampaolo Pazzini (16, tra il 2012 e il 2020).

LAUTARO, FATTORE ESTERNO — Lautaro Martínez ha segnato 14 gol fuori casa in questa Serie A, soltanto in due occasioni un calciatore dell’Inter è riuscito a fare meglio in una singola stagione nella competizione in trasferta: Romelu Lukaku nel 2019/20 e Stefano Nyers nel 1949/50, entrambi arrivati a 15.

TIKUS AL TOP — Marcus Thuram è stato sicuramente uno dei protagonisti dello Scudetto della Seconda Stella. L'attaccante francese sta chiudendo al meglio il campionato: ha segnato due gol nelle sue ultime tre gare di campionato.

(Fonte: Inter.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.