Il bilancio è nettamente in favore dei nerazzurri nelle sfide contro il Frosinone giocate nel campionato di Serie A

Dopo la battuta d'arresto contro il Sassuolo, i nerazzurri sono pronti a scendere nuovamente in campo. Venerdì 10 maggio alle ore 20:45 l'Inter sfiderà in trasferta il Frosinone, nel match valido per la 36ª giornata di Serie A. La sfida tra nerazzurri e ciociari offre diversi spunti e curiosità statistiche.