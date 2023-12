Serie A, Frosinone-Juventus 1-2: Vlahovic entra dalla panchina e la risolve

Soffre, si fa rimontare, ma alla fine riesce a spuntarla grazie a un gol di Vlahovic e si porta momentaneamente a un solo punto dall'Inter capolista: la Juventus vince sul campo del Frosinone e aspetta ora il risultato dei nerazzurri, in campo alle 18 contro il Lecce. Apre le marcature il classe 2005 Kenan Yildiz, gettato nella mischia dal primo minuto da Allegri al fianco di Milik. I padroni di casa restano in partita e trovano il pareggio a inizio ripresa con Baez. Nella Juventus entra in campo Vlahovic e la musica cambia: l'attaccante serbo ritrova il gol con un colpo di testa e trova la doppietta, ma il VAR annulla per fuorigioco.