Luca Mazzitelli, centrocampista del Frosinone, nel corso di una diretta Instagram realizzata con Sport Mediaset ha parlato anche della corsa scudetto: "Io vedo l'Inter come favorita, ha la rosa più pronta delle altre. In Champions League? Secondo me il City è una delle più attrezzate insieme al Real, che in Champions ha fatto la storia e ha giovani molto forti".