Frosio: “Eriksen ha troppi input? Sembra sotto psicofarmaci, non sa dove stare ma mette…”

Alex Frosio ha dedicato alcune considerazioni alla prestazione di Christian Eriksen nella vittoria dell’Inter contro il Genoa. Il centrocampista ha lasciato spazio a Barella, che ha cambiato la partita: “Eriksen passeggia? Sì. Non sa dove stare? Sì. Mette il pallone dove vuole? SIIIIIIII (sull’ultimo cross, Lautaro deve anticipare ed è gol fatto. Atteggiamento? Sembra sotto psicofarmaci: secondo me, o ha troppi input (stai lì, fai questo) ed è privato della libertà, oppure non ne ha e da solo non sa dove stare”.