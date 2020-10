PAGELLE: Barella cambia l’Inter, Eriksen no. Darmian-Ranocchia, si risponde così

HANDANOVIC 6: Il Genoa praticamente non tira mai in porta. A malapena suda

D’AMBROSIO 6,5: Con Darmian duetta bene sulla destra. E alla fine trova la zampata, come ormai gli capita continuamente

RANOCCHIA 7: Non fa rimpiangere De Vrij e risponde alla perfezione a chi storceva il naso per la sua presenza in campo

BASTONI 6,5: Rientro da titolare con la solita, sorprendente personalità. Ormai gioca da veterano

DARMIAN 7: Conferma l’ottima impressione fatta in Champions League. Sempre propositivo, fornisce sempre un’alternativa di passaggio ai compagni. Sorpresa

VIDAL 6: Senza strafare. Ormai Conte lo ha scelto come perno basso, questo lo limita un po’ negli inserimenti. Ma non soffre

BROZOVIC 5,5: Tocca un’infinità di palloni, corre come un matto ma quanti ne sbaglia? Troppi per una partita dai ritmi non infernali

PERISIC 5,5: Un cross buono per Vidal ma poco altro. Non è troppo incisivio e sbaglia qualche appoggio di troppo

ERIKSEN 5,5: Un paio di lanci magistrali fanno ben sperare. Ma si perde lungo il primo tempo. Partita dai ritmi bassi, lui si adegua. Troppo

LUKAKU 6,5: Bani prova a fermarlo in tutti i modi, compreso un rigore clamoroso negato. Alla fine, però, vince sempre Lukaku

LAUTARO 5,5: Prova un paio di giocate in tandem con Lukaku ma le polveri sono bagnate. Troppo nervoso

BARELLA 7: Entra e cambia l’Inter. Con un grande assist…alla Eriksen. Ma anche con un ritmo dieci volte più alto

HAKIMI 6: Non c’è bisogno di strafare e lui entra senza sfrecciare più di tanto. Ma solo la presenza costringe il Genoa ad abbassarsi ancora

PINAMONTI 6: Sfiora un gol e si dà da fare

NAINGGOLAN, KOLAROV SV

CONTE 6,5: Recupera Hakimi in extremis, dà fiducia ad Eriksen ma l’Inter gioca un primo tempo spento, pur dominando il possesso palla. Ma stavolta in panchina non ci sono più solo i ragazzini. E lui azzecca il cambio giusto