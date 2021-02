Inizio movimento di Juve-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo un episodio in area di rigore bianconera con Lautaro protagonista (nessun contatto da rigore), il tecnico dei nerazzurri Conte ha protestato e si è parecchio scaldato. A rispondergli è stato il difensore della Juve Leonardo Bonucci, in panchina. I due si sono beccati e lo juventino gli ha gridato: “Devi rispettare l’arbitro”. Conte è uscito poi dalla panchina per rispondere al giocatore.