Bucciantini: “Palla a Lukaku? Sì, ma l’Inter sa cosa fare. Conte è uno dei migliori al mondo”

Prima della sfida tra Inter e Juve, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è intervenuto a Sky Sport il giornalista Marco Bucciantini:

“Quando giochi palla su Lukaku, si apre il campo. L’Inter segna tanto e fa pochi dribbling e questo vuol dire che si muove bene. I dati dell’Inter sono belli, ha tanta teoria, tanto concetto. Altrimenti non fai tanti gol. L’Inter ha caratteristiche fisiche importanti, c’è calcio, palla a Lukaku perché so cosa fare. L’Inter produce tanto a destra: Hakimi è il più bravo che hanno, Barella gioca da quella parte e Lukaku col mancino preferisce riceverla di lì. Il meglio è lì. È un calcio che sembra facile, ma è più pensato di quello che sembra. Eriksen? Mi arrendo ai misteri degli allenatori. Vidal non è più il tempista che ricordiamo, però corre sicuro più di Eriksen. Se vuoi una squadra coerente che abbia tanta corsa, Vidal anche se non è il solito lo fa meglio di Eriksen. Conte ha alimentano la forza di Eriksen. L’interista è uno dei migliori al mondo, Pirlo fa questo lavoro da sei mesi. Con l’organico a disposizione ha fatto scelte non scontate. Scudetto? Ora la risposta è difficile. Per ora la migliore è stata il Milan, ora la Juve e l’Inter sono migliorate. Non so se il Milan sia attualmente la migliore, ma fino a lo è stata”.