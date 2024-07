Furlani: “L’ambizione del Milan è lottare per il titolo ogni anno”

"La nostra ambizione è di lottare per il titolo in Italia ogni anno e di essere competitivi in Champions League. Ora lo facciamo gestendo allo stesso tempo un business sostenibile". Lo dice l'ad del Milan, Giorgio Furlani, in un'intervista a Bloomberg Tv.

"Due anni fa è stato il primo anno in cui il Milan ha chiuso il bilancio in utile, il primo anno in 17, e lo scorso è stato il secondo anno. Non credo sia mai successo che il Milan sia stato in utile per due anni consecutivi".