Le parole dell'ad rossonero: "Tutti gli anni dobbiamo fare una squadra competitiva per cercare di vincere: non ci riesci sempre ma ci provi per l'anno seguente"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Giorgio Furlani, ad del Milan, ha parlato così del futuro del club rossonero: "Noi ci focalizziamo sul presente e vogliamo chiudere bene la stagione: il presente è il futuro, focalizziamoci su oggi e sui ragazzi. Mercato? L'anno scorso abbiamo dovuto fare tanti cambiamenti, quest'estate sarà diverso: godiamoci la squadra di oggi, se ci sarà da fare qualche innesto non saremo timidi. Rimpianti per la seconda stella? Tutti gli anni dobbiamo fare una squadra competitiva per cercare di vincere: non ci riesci sempre ma ci provi per l'anno seguente".