Le statistiche le sappiamo, ha raggiunto cento vittorie sulla panchina del Milan come solo altri quattro allenatori hanno fatto e ci ha messo solo una partita in più rispetto ad Ancelotti. Il rapporto tra lui e il club è fenomenale e lo ringraziamo sempre per quello che ha fatto finora. È saldo sulla nostra panchina, per rispondere alla seconda parte della domanda.

Il calcio non è visto in Italia come un'industria e non riusciamo ad essere competitivi in Europa. Abbiamo fatto la battaglia sul Decreto Crescita e l'abbiamo perso e ci sono regole che ci mettono in svantaggio a livello europeo. Senza lavorare da sistema non riusciremo mai a tornare competitivi in Europa.