Dybala, Zazzaroni: “Ecco cosa ha deciso Paulo per il futuro e perché”

Così il giornalista sul futuro di Dybala: "Questo Juve-Inter è dunque il suo ultimo tango italiano, con tutte le malinconie del caso"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala, che in estate lascerà la Juventus: "Facile immaginare che Paulo non stia vivendo bene questa situazione: la decisione - legittima, per carità - della Juve che ha scelto di investire tutto o quasi su Vlahovic gli ha creato un danno enorme in termini di immagine; danno che potrebbe condizionare il suo prossimo passaggio di carriera. Questo Juve-Inter è dunque il suo ultimo tango italiano, con tutte le malinconie del caso.