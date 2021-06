Abola – Inter, futuro Joao Mario: ecco la richiesta del giocatore. È consapevole…

Dopo un anno in prestito allo Sporting, il futuro di Joao Mario resta incerto

Il giocatore, cercato anche da Nizza e Villarreal, è naturalmente in attesa di sapere dove giocherà il prossimo anno, e, secondo quanto riporta Abola, la richiesta del centrocampista è che la situazione venga risolta in breve tempo per iniziare la preparazione nella nuova squadra, consapevole che ciò sarà fondamentale per poter per iniziare la nuova stagione nelle migliori condizioni fisiche.