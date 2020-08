Inter, il futuro può attendere: c’è una Coppa da vincere e portare a Milano. Poi Conte…

Il futuro può attendere. Perché c’è una coppa da conquistare e da portare a Milano. Dieci anni dopo la Champions League sollevata al cielo di Madrid, l’Inter ha l’opportunità di vincere un altro trofeo internazionale. L’Europa League è lì, a pochi passi. Semifinale da vincere e poi Colonia, 21 agosto, giorno della finale. Poi, ci sarà tempo per fare il punto della situazione e provare a ricucire strappi e fratture tra Conte e la dirigenza. Scrive la Gazetta dello Sport:

“Le vacanze nerazzurre possono aspettare. C’è un’Europa League da prendere e da portare a Milano. L’unica volta di Conte in semifinale di Europa League è datata 2014 (…). Allora Antonio e i vertici bianconeri si stavano allontanando, ora il tecnico e l’Inter sono in stand by per la coppa. Perché bisogna pensare solamente al campo. E l’Inter alla tedesca non sbaglia più. Considerando anche il finale della Serie A, sono 5 vittorie consecutive. Un filotto che serviva, nel momento più importante di una stagione infinita e che ancora non vuole finire“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)