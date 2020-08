Inter, Zhang in Cina: “Ma sta per tornare. E ha fissato l’appuntamento con Conte. Sarà…”

Sta facendo di tutto, Steven Zhang, per ottenere quanto prima il via libera dal governo cinese e volare in Germania per stare vicino a Conte e a tutta l’Inter nella campagna di Europa League. Il presidente nerazzurro, infatti, tiene molto a far sentire la sua presenza. Senza contare che, al termine della spedizione, ha un appuntamento decisivo con Antonio Conte:

“In semifinale, o più probabilmente in finale, l’Inter potrebbe avere un tifoso in più: Steven Zhang. Negli ultimi mesi, per scelta, Zhang ha tenuto il basso profilo sui social ma ha comunque cercato di mostrarsi vicino: dopo la vittoria sull’Atalanta, ha elogiato i suoi generali per il “Grande lavoro fatto”, il 3 giugno aveva mandato un messaggio ai dipendenti per la riapertura della sede (…). La sua partenza da Milano risale ai primi di marzo (…). Vorrebbe tornare. Ha un appuntamento con Antonio Conte che sarà decisivo per il futuro del club“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)