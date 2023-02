Gabbiadini: “Punto che vale tanto, ci crediamo. L’Inter avuto tante occasioni”

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha commentato a caldo ai microfoni di Sky Sport il pareggio a reti bianche contro l'Inter: "Un punto che vale tanto, contro una squadra forte come l'Inter. Noi non molliamo, il campionato è ancora lungo. Potevamo fare qualcosa in più, ma anche loro hanno avuto tante occasioni a dir la verità, hanno degli attaccanti fortissimi, hanno avuto un sacco di occasioni. Noi ne abbiamo avute 2-3, anche io potevo fare meglio. Abbiamo preso un punto ed è positivo, ora testa alla prossima. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo, stiamo mettendo veramente tutto, noi in campo e i tifosi fuori, tutte le eprsone che lavorano dietro le quinte che non si meritano questa situazione. Dobbiamo crederci, ci crediamo tutti. Non molliamo".