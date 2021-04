Gabigol evita il processo (e la detenzione) per la retata nel casinò: i dettagli

L'ex attaccante dell'Inter Gabigol, ora al Flamengo, era stato arrestato in occasione di una retata in una casinò e poi successivamente rilasciato. Ecco quale sanzione pagherà per aver violato le norme anti Covid.

Gabigol ha accettato di pagare la somma di 110.000 real brasiliani (17.000 euro circa) dopo lo 'scandalo' del quale era stato protagonista mesi fa. Il giocatore brasiliano era stato infatti avvistato e fermato in un casinò di San Paolo. In quel momento all'interno del club c'erano 150 persone. Una grave violazione delle norme anti Covid in un paese così flagellato dalla pandemia come lo è il Brasile.

Evitato il processo

"Il calciatore del Flamengo Gabriel Barbosa ha quindi accettato l'accordo stipulato con il giudice di San Paolo per aver violato il distanziamento sociale durante la quarantena. L'accordo, proposto dal Pubblico Ministero, prevede che Gabigol versi 100 stipendi minimi alla Cassa Comunale Infanzia e Adolescenti in cambio dell'estinzione del processo che lo vedeva incriminato per aver attentato la salute pubblica. Per legge, il reato di violazione della misura sanitaria preventiva prevede la pena da un mese a un anno di reclusione, oltre alla multa, in caso di condanna. A causa della pandemia di coronavirus, l'udienza si è tenuta ieri alle 16:30 in videoconferenza. Durante l'incontro virtuale, che è durato meno di 10 minuti, Gabriel non ha commentato il processo e ha semplicemente accettato i termini dell'accordo proposto.

