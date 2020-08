Flamengo pubblica video di Gabigol, è un po’ fuori forma. Critiche social: “Ora è Gabigordo”

Sarà ingrassato un po’ ed è bastato un video perché i tifosi del Flamengo si scatenassero su Twitter. Il club brasiliano ha postato delle immagini di Gabigol alla vigilia della ripresa del calcio in Brasile. Il protagonista era proprio il giocatore che ha trascinato la squadra brasiliana nella scorsa stagione.

Le immagini mostrano il giocatore con qualche chilo in più, forse con un po’ di pancetta. E che sarà mai? Invece è bastato quel post perché il giocatore finisse nel mirino dei soliti haters. Anche un po’ ingrati se vogliamo.

I commenti sono stati tutti dello stesso tenore e dicono che l’ex interista somigli sempre più a quello che in Brasile è conosciuto come il suo sosia ed è chiamato ‘Gabigordo’. Questo è quanto hanno scritto i tifosi nei commenti postati sotto al video:

“Gabigordo, ora è identico”; “Se anche Gabigol ha la pancia allora posso averla anche io”; “Pensavo fosse il suo sosia”, “Ho capito che era l’originale solo quando ha parlato”. E c’è anche chi scrive: “È andato a lezione da Adriano?”. La condizione fisica del giocatore non sembra così preoccupante, basterà qualche allenamento per ritrovare la forma giusta. E basteranno i suoi gol, 21 nello scorso campionato (prima era riuscito solo a Zico), per mettere a tacere i detrattori. Sui numeri della scorsa stagione non c’era molto da ironizzare e lui spera di ripetersi.