In UK – Inter, nel mirino Gabriel Jesus per il dopo Lautaro: il Manchester City fissa il prezzo

L’Inter continua a monitorare la situazione di Gabriel Jesus. Secondo quanto riferisce il Manchester Evening News, l’attaccante brasiliano del Manchester City è sulla lista di Marotta e Ausilio per il dopo Lautaro Martinez. Il club nerazzurro continua la ricerca del possibile sostituto del ‘Toro’, obiettivo numero uno di mercato del Barcellona in vista della prossima stagione.

Stando a quanto rivela il quotidiano britannico, i ‘Citizens‘ avrebbero fissato il prezzo per Gabriel Jesus: 63 milioni di sterline. Il classe 1997 ha realizzato 63 gol con la maglia del Manchester City in 140 presenze, ma non è una prima scelta di Guardiola in attacco a causa dell’ottimo rendimento di Aguero.