"C'è rammarico perché eravamo 2-0 e stavamo facendo una buonissima partita. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' contro una squadra forte, ci hanno messo sotto. Va bene lo stesso un punto. Ringrazio il mister e i compagni per gli accoglienza, non mi aspettavo di fare 4 gol. Stiamo veramente bene, dopo il KO con la Lazio abbiamo avuto risultati positivi. Potevamo vincere contro l'Inter al 95' con Viola, potevamo vincere anche stasera da 2-0. Potevamo avere punti in più ma va bene così, ci salveremo"