Gagliardini: “Sarà una battaglia in campo, stasera serve un’Inter coraggiosa. Abbiamo…”

Le parole di Roberto Gagliardini ai microfoni di Inter TV prima della sfida di ritorno tra Juventus e Inter: “Che Inter servirà stasera? Un’Inter coraggiosa, che lotterà su tutti i palloni e che cercherà di mettere in difficoltà la Juventus come ha fatto nelle ultime due partite. Una partita difficile, sappiamo come affrontarli e l’abbiamo preparata bene. Sarà una battaglia in campo. Sinceramente non penso che ci aspetteranno, hanno esperienza e sanno come affrontare queste partite anche se nelle ultime due sdiamo stati noi a condurre il pallino del gioco. Oggi è molto difficile ma abbiamo tutte le carte in regola per fare bene”.

(Inter TV)