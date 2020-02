Inter, Gagliardini: “Esultanza della polenta? Dietro c’è di Cattelan. Un giorno andai da lui e…”

Intervistato da Inter TV, Roberto Gagliardini ha svelato il retroscena che si nasconde dietro la sua tipica esultanza, che consiste nel simulare la preparazione della polenta. Il regista dietro tutto questo? Alessandro Cattelan, conduttore e noto tifoso nerazzurro. Ecco le parole di Gagliardini:

“Il gesto della polenta dopo i gol? E’ una coincidenza. Quando sono arrivato all’Inter, dopo un po’ di partite il gol non era ancora arrivato. Poi, sono stato da Cattelan, che mi ha detto ‘Devi scegliere un’esultanza, altrimenti non segnerai finché non ce l’avrai’. Allora io ho scelto quella della polenta, e guarda caso la giornata dopo a Cagliari ho segnato il primo gol con l’Inter“.

(Fonte: Inter TV)