Gagliardini, l’Inter spera in un’offerta: il Nottingham lo aspetta gratis. Per Bellanova…

Le manovre dell'Inter sui giocatori in scadenza e in prestito non riguardano solamente la difesa. Anche in mezzo al campo c'è qualcuno verso l'addio

Andrea Della Sala

"A centrocampo si avvia a scadenza Gagliardini, che piace al Nottingham Forest, determinato a portarlo gratis in estate nelle Midlands orientali, ricomponendo la coppia di centrocampo atalantina con il nazionale svizzero Freuler. L'Inter spera in un'offerta nei prossimi giorni, ma è improbabile che arriverà. Non a scadenza, ma a fine prestito è l'esterno destro ventiduenne Bellanova, fischiatissimo a San Siro nella gara persa con l'Empoli lunedì scorso, in cui è parso sempre in difficoltà. È probabile che l'Inter non eserciterà il diritto di riscatto del suo cartellino, di proprietà del Cagliari. Diverso è il discorso per Asllani: per il ventenne italo-albanese il riscatto è obbligatorio e scatterà a fine stagione", scrive Repubblica.