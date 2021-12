Dumfries: “Consapevole di aver avuto alti e bassi da quando sono all’Inter ma…”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Le parole di Denzel Dumfries dopo la vittoria contro lo Spezia: "La cosa più importante era portare a casa la vittoria, siamo stati molto bravi e molto forti. Abbiamo fatto un gol bellissimo, poi Lautaro è stato molto lucido a segnare. Siamo molto contenti. Giocare a San Siro? Era molto bello perché non partivo titolare da un po': è sempre una bella sensazione giocare qui. La cosa importante erano i tre punti. Adattamento nell'Inter? Io sono consapevole di aver avuto alti e bassi da quando sono qui all'Inter. Sono molto autocritico con me stesso e sono il primo a farmi delle critiche, ma mi sto ambientando sempre di più. I miei compagni mi aiutano in questo, soprattutto de Vrij, Dzeko, Perisic ma anche D'Ambrosio e Calhanoglu".