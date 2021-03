De Grandis (Sky): “Perisic ha aiutato l’Inter a diventare squadra vera. Gagliardini…”

Il giornalista ha parlato dell'esterno e si è soffermato anche sul centrocampista italiano che potrebbe giocare al posto di Eriksen

I tifosi hanno chiesto a Skysport un parere su un mancino che l'Inter potrebbe prendere in futuro. Stefano De Grandis ha detto la sua su quel ruolo: «Sono della scuola che predilige i mancini sulla sinistra. Soprattutto quelli che arrivano da dietro. Se uno va sul fondo e crossa di prima intenzione col sinistro è meglio perché non perde un tempo di gioco. Detto questo Perisic è un destro che usa bene il sinistro. Ha aiutato l'Inter in questo momento a diventare una squadra vera. Lo promuoverei come esterno, andrebbe bene anche Theo Hernandez, ma anche Biraghi non era male».

Dopo essersi allenato per un giorno a parte per un'infiammazione al ginocchio, Eriksen è tornato ad allenarsi con i compagni in vista della sfida col Toro, ma potrebbe non essere titolare: «Peccato per Eriksen, stava acquisendo dimestichezza nel ruolo di mezzala. Gagliardini ha quasi sempre risposto bene alle sollecitazioni di Conte. Che ha saputo modificare la squadra a seconda delle difficoltà in stagione. Difende bene e ha trovato anche in Skriniar un giocatore importante. Gagliardini è il più fisico della squadra in questo momento e lui ha sempre risposto bene quando è stato chiamato in causa».