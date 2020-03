EDICOLA TS – Gagliardini: “Bergamo, torneremo a volare”. Sandro Mazzola, all’Inter da predestinato

Intervista esclusiva Roberto Gagliardini nell’edizione di lunedì 30 marzo di Tuttosport. Il centrocampista dell’Inter parla della sua Bergamo: “Mola mia, torneremo a volare“. Tra i temi trattati anche Sandro Mazzola, all’Inter da predestinato nel nome di papà e il taglio degli stipendi. “Fate come la Juve” il titolo: “L’intesa raggiunta tra il club, i giocatori e Sarri sulla riduzione degli stipendi è un esempio per tutte le società e per tutti i calciatori della Serie A con tutti i retroscena dell’accordo in casa bianconera.