Gagliardini, il nuovo Parolo di Inzaghi: ecco perchè resterà ancora all’Inter

Nella nuova Inter targata Simone Inzaghi ci sarà spazio anche per Roberto Gagliardini: il centrocampista nerazzurro piace al nuovo tecnico, che in lui vede alcune caratteristiche di uno dei suoi pupilli ai tempi della Lazio, Marco Parolo. Così scrive Tuttosport: "Gagliardini, almeno a livello teorico, parte dietro rispetto ai vari Brozovic, Eriksen e Barella. Ma ciò non significa che non possa convincere Simone Inzaghi a concedergli spazio e minutaggio di rilievo. Il mister piacentino, almeno secondo qualche datato spiffero di mercato, ha sempre apprezzato le qualità da metodista del bergamasco. Tanto che in tempi non sospetti il profilo del calciatore era stato accostato più volte proprio alla Lazio. Nell'Inter che sarà Gagliardini può diventare un tassello funzionale e considerevole. Non solo per la solita legna in mediana, ma anche per duttilità e capacità di inserimento. Caratteristiche similari per certi versi a quelle di quel Marco Parolo tanto utilizzato e coccolato da Inzaghi in biancoceleste. Ecco, l'ex centrocampista, tra le altre, di Como e Parma, era sicuramente uno dei pupilli del nuovo allenatore dei nerazzurri. Una sorta di prezzemolo calcistico ammirato da tifosi e compagni. Uno che avrebbe giocato pure in porta per il bene della sua squadra, meglio se 90 o più minuti, ma al massimo delle sue potenzialità anche solo per pochi secondi. Un jolly da poter estrarre in plurime situazioni. Identikit quindi che in tal senso, come specificato pocanzi, ci riporta a Gagliardini: un ragazzo mai polemico, di quelli zitti e pedalare".