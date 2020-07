Gagliardini: “Partita affrontata nel migliore dei modi, io penso a lavorare. Contento per…”

Roberto Gagliardini ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Brescia: “Sono il centrocampista che ha fatto più gol negli ultimi anni? Cercherò di continuare così e di migliorare. L’abbiamo affrontata nel migliore dei modi, è una vittoria più che meritata. Errore con il Sassuolo? Penso a lavorare e a fare il mio. Oggi sono contento per la squadra, per i tre punti, continuiamo così. Per qualsiasi giocatore è importante la continuità. Sto bene, mi faccio trovare pronto quando il mister deve fare le sue scelte”.

(Inter TV)