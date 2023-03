Gagliardini, zero chance di rinnovo con l’Inter. C’è la Lazio: “Sarri convinto che…”

La Lazio è alla ricerca di un centrocampista e potrebbe guardare con attenzione in casa Inter. Dopo Vecino, un altro nerazzurro in scadenza potrebbe unirsi nella prossima stagione alla squadra di Sarri . "Non è riuscito a inserirsi Marcos Antonio. Il 22enne brasiliano, arrivato dallo Shaktar con un’operazione sui 10 milioni di euro per sostituire Leiva, ha incontrato difficoltà di ordine tattico e di ambientamento. Così nel ruolo, in questa stagione, si è imposto Danilo Cataldi con l’alternativa però di Matias Vecino in evidenza nell’ultimo periodo. Occorre comunque una soluzione ulteriore", spiega La Gazzetta dello Sport.

"E si sta valutando Gagliardini, già monitorato dal d.s. Igli Tare ai tempi dell’Atalanta, prima che nel 2017 passasse all’Inter. Il mediano bergamasco, 29 anni ad aprile, non sta fornendo un rendimento esaltante. Ed è finito ai margini delle scelte di Inzaghi: 18 presenze (12 in campionato), in totale per 639’ in campo. Così il suo contratto in scadenza con l’Inter non registra chance di rinnovo. La Lazio lo sta considerando, confidando pure che, sotto la guida di Sarri, come è successo ad altri, Gagliardini potrebbe rilanciarsi. Arriverebbe da svincolato: una via rivelatasi proficua con Romagnoli e Vecino", aggiunge il quotidiano.