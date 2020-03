Inter, aggiornamenti dall’infermeria: Gagliardini pronto per il Napoli, Sensi no ma…

Il rinvio della partita contro la Juventus ha cambiato i piani dell’Inter: ieri la squadra si è allenata regolarmente ad Appiano ma oggi Conte ha optato per un giorno di riposo, con la ripresa delle sedute di allenamento fissata per domani. Come riporta Tuttosport, il rinvio del match svuota quasi interamente l’infermeria: “Anche ieri Roberto Gagliardini ha lavorato in gruppo e sarà quindi a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Napoli, così come Samir Handanovic. L’unico indisponibile resta dunque Stefano Sensi, che a questo punto è difficile che recuperi per la gara di coppa: l’Inter punterà ad averlo a disposizione per le prossime gare, anche perché – da qui a fine stagione – ci sarà davvero bisogno di tutti”, chiosa il quotidiano.