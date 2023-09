Galante a Inter TV: “Un derby che ci invidia tutto il mondo. Di solito si dice che…”

Fabio Galante ha parlato delle sue sensazioni per il tanto atteso derby: "Di solito si dice che si preparano da sole queste partite, ho avuto la fortuna di giocare derby di tante città. Non contano le classifiche. Stasera sono contento che dopo tantissimi anni sia Inter che Milan siano primi in classifica. Un derby invidiato da tutto il mondo. Si difende di reparto, devi raddoppiare e farti aiutare dal centrocampo. L'Inter è forte in ogni reparto. Abbiamo gente di esperienza e di grande qualità. Sono convinto che Simone l'abbia preparata alla grande".