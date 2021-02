Galante: “Bastoni ha colpe ma Handanovic non doveva essere lì. Sanchez? Conte e l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW dopo Inter-Juve di Coppa Italia, l’ex difensore nerazzurro Fabio Galante ha parlato così del match:

“Ora si torna a parlare di squadra Lukaku-dipendente il belga è un calciatore che fa tanti gol, gioca tanti palloni e fa giocar bene i compagni. Non voglio dire dipendente, perchè altrimenti si fa un torto agli altri calciatori però Lukaku lo paragono a CR7 per la Juve o a Ibra o a Dzeko. Pedine fondamentali per una squadra”.

BASTONI-HANDANOVIC – “Il pasticcio Bastoni-Handanovic? Non mi piace dare colpe. Facendo un’analisi di quel che è successo forse Handanovic non doveva essere lì, poi Bastoni poteva far meglio nella gestione del pallone. Sono gol che pesano anche se comunque in vista del ritorno è ancora tutto in gioco. Non vedo invece un caso Vidal: quando un calciatore viene sostituito non la prende bene, tutti vorrebbero giocare. Lui l’ha esternata con degli atteggiamenti. Però credo che già oggi sia tutto rientrato, Vidal è stimato e Conte sa quanto è forte Vidal. Lo vedo come un cambio normale”.

SANCHEZ – “Quando parli di un attaccante, i numeri dei gol o degli assist sono fondamentali. Tutti si aspettano che potesse fare di più, il poter entrare nello scambio con Dzeko fa capire che è un giocatore forte. Conte e la società si aspettano di più, ci vuole sempre un po’ di fortuna. Con la Juve poteva segnare ma i se e i ma non contano, i numeri non sono dalla sua”.

CESSIONE INTER – “Sono cose che non fanno piacere, si parla di una delle squadre più forti al mondo e quando ci sono questi problemi non è carino e si ripercuote su tutto il resto. I giocatori vanno in campo non pensano alle situazioni societarie, forse Conte sperava in qualche giocatore in più. L’Inter è forte”.

FIORENTINA-INTER – “Ora l’Inter affronta i viola, poi la Lazio e quindi ci sarà il derby: ecco, vorrei che a quell’appuntamento i nerazzurri arrivassero con più punti possibili. La Fiorentina è sempre difficile da affrontare ma l’Inter deve cercare assolutamente di vincere”.